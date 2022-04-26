Стало известно о скрытой функции WhatsApp

В мессенджере WhatsApp можно сгенерировать отчет о пользовательской активности в приложении. Об этом сообщает портал The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Помимо информации о номере телефона пользователя, в нем будут содержаться данные о времени и количестве редактирований фотографии профиля и имени, заблокированных номерах и изменениях настроек конфиденциальности.

Кроме того, с помощью отчета можно узнать все группы WhatsApp, к которым когда-либо присоединялся пользователь, тип устройства, IP-адреса подключения и многое другое.

Чтобы получить соответствующие данные, нужно перейти в настройки учетной записи и найти графу "Запросить информацию об аккаунте". На создание отчета требуется около трех дней. Как только он будет готов, на смартфон придет уведомление.

Сообщается, что отменить запрос отчета нельзя, но по истечении определенного периода времени он будет удален с сервера WhatsApp.