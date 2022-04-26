https://news.day.az/hitech/1456647.html В WhatsApp появится новая функция
В WhatsApp появится новая функция
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для ПК появится возможность создания групповых опросов. Об этом пишет портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В опрос можно будет добавить от двух до 12 вариантов ответа. Внешний вид и способ создания голосований пока не раскрываются. Сообщается, что они будут поддерживать функцию сквозного шифрования, и никто из третьих лиц не узнает о содержании голосования.
Сейчас функция находится в разработке и станет доступна для бета-тестеров WhatsApp для ПК в следующем обновлении. Когда функция появится на iOS и Android, неизвестно.
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