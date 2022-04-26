В Китае впервые запускают такси без водителя

Китайская компания Pony.ai, стартап по разработке технологии беспилотного вождения со штаб-квартирой в южно-китайском Гуанчжоу, первой в Китае получила лицензию на оказание услуг такси с автопилотом 6-го поколения, сообщается в пресс-релизе компании, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Pony.ai получила разрешение на эксплуатацию 100 автономных такси в районе Наньша, Гуанчжоу. В мае Pony.ai выпустит на линии 100 роботакси без водителя и начнет взимать плату за проезд на всех 800 квадратных километрах Наньша. Компания намерена постепенно расширять масштабы и объем услуг в других районах Гуанчжоу.

Пассажиры могут заказать поездку и оплатить услугу через приложение Robotaxi PonyPilot+. Робот-такси будет работать как в дневное, так и в ночное время с 8:30 до 22:30 по тарифам, основанным на стандартных тарифах такси в Гуанчжоу.

Автопилот оснащен пакетом датчиков с LiDAR (Light Detection and Ranging) и автономным вычислительным блоком нового поколения собственной разработки на основе NVIDIA DRIVE Orin, который производится серийно.

С момента запуска приложения роботакси Pony.ai в декабре 2018 года в Пекине и Гуанчжоу компания к середине апреля 2022 года выполнила более 700 000 заказов. При этом 80% постоянных пользователей и 99% пассажиров оставляют положительные отзывы после завершения своих поездок, а рейтинг удовлетворенности услугами достигает 4,9 по 5-балльной шкале.

Сейчас у роботакси Pony.ai есть водитель безопасности, но компания намерена убрать водителя. Pony.ai в настоящее время проводит испытания и эксплуатацию автономных транспортных средств в крупнейших китайских городах и в Калифорнии.

Компания также имеет планы запустить аналогичные услуги в нескольких других крупных городах Китая в следующем году, сообщило китайское агентство "Синьхуа".

В 2021 году компания Pony.ai получила разрешение запустить в пилотном режиме коммерческую эксплуатацию своих беспилотных транспортных средств в Пекине, и вместе с Baidu, китайским интернет-гигантом, стали первыми компаниями в стране, которым было разрешены коммерческие услуги по автономному вождению в экспериментальном порядке.