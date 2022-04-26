VK разрабатывает приложения для замены Google Play и AppStore

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации договорилось с ИТ-гигантами о создании российского магазина приложений для смартфонов, который мог бы заменить Google Play и AppStore. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал чиновник, основным разработчиком нового приложения является VK.

"Мы договорились с крупными российскими бигтех-компаниями, прежде всего с группой VK - она взяла на себя задачу по разработке этого магазина приложений", - отметил он.

Главы Минцифры подчеркнул, что разработка приложения идет не за бюджетные деньги. Он пояснил, что это важно для создания полноценной экосистемы, которая самостоятельно развивалась и регулировалась.

VK - российская технологическая корпорация, основанная в 1998 году. Ей принадлежат: социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир@Mail.ru", почтовый сервис Почта Mail.ru, поисковая система "Поиск Mail.ru" и другие.