В Израиле начнется продажа вьетнамских электромобилей Vinfast

Переход автомобильного рынка с двигателей внутреннего сгорания на электрические двигатели открыл доступ на международный рынок для молодых производителей, частично нейтрализовав преимущество старого традиционного автопрома, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.

Вслед за китайскими моделями Geely, Seres, Skywell, Hongqi и другими, на израильском рынке автомобилей появится вьетнамский Vinfast. Модели VF 8 и VF 9, отвечающие европейскому стандарту, и имеющие пробег в 500 километров между зарядками, будут поставляться с гарантией производителя на 10 лет.

Представлять молодой вьетнамский автоконцерн (создан в 2017 году) в Израиле будет новый игрок на рынке импорта автомобилей, компания BEV Motors, созданная выходцами из руководства старых импортеров "Делек Моторс" и "Чемпион Моторс".