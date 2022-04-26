Apple запланировала продать больше дорогих iPhone

Apple собирается заметно увеличить производство премиальных смартфонов серии iPhone 13. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты ссылаются на отчет тайваньского портала DigiTimes, согласно которому в Apple решили продать больше дорогих смартфонов, чем планировали ранее. Уточняется, что в период с апреля по июнь поставщики американской компании должны будут произвести на 10 миллионов больше единиц премиальных флагманов. К ним относятся модели iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.

"Ожидается, что соответствующие участники цепочки поставок Apple выиграют от этого решения", - заметили специалисты. В отчете говорится, что ситуация с цепочкой поставок компонентов для техники улучшилась, в связи с чем Apple решила нарастить производство смартфонов. Специалисты связывают данное решение с дефицитом устройств американского бренда, особенно в Китае.

Также аналитики напомнили, что компания отчитается о финансовых итогах второго квартала 28 апреля. Ожидается, что Apple расскажет своим инвесторам, насколько хорошо справляется с ограничением цепочки поставок.