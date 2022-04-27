В WhatsApp изменился интерфейс

В бета-версии мессенджера WhatsApp изменился интерфейс списка чатов. Об этом сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В частности там появилась новая кнопка, предназначенная для фильтрации чатов. Сейчас доступно четыре фильтра: непрочитанные сообщения, чаты с пользователя из списка контактов, переписки с неизвестными номерами и группы.

Функция уже доступна для бизнес-аккаунтов в WhatsApp Business для Android и iOS. Пока неизвестно, когда кнопка появится в базовой версии мессенджера.

В мессенджере также появится возможность создания групповых опросов. В них можно будет добавить от двух до 12 вариантов ответа.

Внешний вид и способ создания голосований пока не раскрываются. Сообщается, что они будут поддерживать функцию сквозного шифрования, и никто из третьих лиц не узнает о содержании голосования.