Huawei поставила рекорд по тратам на исследования и разработки

Китайская Huawei за последние пять лет почти удвоила свой бюджет на исследования и разработки - в минувшем году он достиг 22,1 млрд долларов. Это больше, чем тратит на такие цели любая другая компания в мире за пределами США, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как пишет Bloomberg, по итогам 2021 года траты на исследования и разработки составили 22,4% от выручки китайского IT-гиганта. Американские Amazon или Alphabet (владеет Google) тратят на те же цели порядка 10% выручки.

Ближе всех из IT-гигантов к Huawei по инвестициям в новые технологии подошла Meta - корпорация Марка Цукерберга вкладывает в исследования и разработки 20,9% выручки, свидетельствуют собранные Bloomberg данные.

Издание отмечает, что объем инвестиций Huawei в исследования и разработку в первую очередь продиктован необходимостью замещать технологии и компоненты, которых компания лишилась из-за американских санкций.

Таким образом, введенные Вашингтоном торговые ограничения фактически играют на руку Китаю, стимулируя создание собственных решений, которые в будущем могут составить конкуренцию американским.