Названы iPhone, которые устареют в этом году

Согласно данным инсайдеров, в этом году обновление iOS не получат iPhone 6S и iPhone 6S Plus и iPhone SE 2016 года, об этом пишет портал TomsGuide, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В прошлом году iOS 15 получили все iPhone, которые работали под управлением iOS 14. Но, поскольку новая версия ОС требует больше места для хранения и большей вычислительной мощности для работы, старые модели смартфонов Apple не будут обновлены.

iOS 16 дебютирует на конференции для разработчиков WWDC 2022 в июне этого года наряду с macOS 13 и другими обновлениями программного обеспечения для устройств Apple.

Новая iOS будет включать более крупные интерактивные виджеты и ярлыки "быстрого действия", которые можно использовать на экране блокировки. В iOS 16 также добавят новые функции отслеживания здоровья и поддержку VR-AR-гарнитуры от Apple.