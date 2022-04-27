Маск потерял $29 млрд за сутки после новостей о покупке Twitter

Американский предприниматель, владелец компании Tesla Илон Маск за сутки потерял $29 млрд из-за обвала акций Tesla. Об этом сообщило американское издание Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Forbes подсчитали, что после падения акций Tesla на 12% состояние Маска упало на $29 млрд, до $239,2 млрд.

Инвесторы Tesla не оценили покупку миллиардером Twitter. Они опасаются, что Маск может продать свои акции, чтобы расплатиться за покупку нового актива.

В публикации отметили, что инвесторы не уверены в эффективном управлении Маском сразу несколькими компаниями (Tesla, SpaceX и Twitter).