Операторы спутниковой связи Азербайджана и Швейцарии подписали соглашение о сотрудничестве

ОАО "Азеркосмос" и швейцарская Signalhorn подписали соглашение о сотрудничестве, сказали в среду Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Согласно информации, в соответствии с достигнутым соглашением Signalhorn будет обслуживать своих клиентов из африканского региона через диапазон C спутника Azerspace-1, принадлежащего ОАО.

"Азеркосмос" и Signalhorn будут предоставлять широкополосные спутниковые услуги, а также широкий спектр других спутниковых услуг для гуманитарных проектов в Африке с использованием платформы спутниковой связи iDirect", - говорится в сообщении министерства.

По словам коммерческого директора "Азеркосмос", сотрудничество ОАО с Signalhorn еще больше укрепит позиции страны в африканском регионе, а передовые, надежные и гибкие решения Азербайджана приведут к реализации новых проектов.

В свою очередь, комментируя достигнутое соглашение, коммерческий директор Signalhorn Нигель Гибсон сказал, что оно укрепит двустороннее сотрудничество между сторонами, а также увеличит число пользователей услуг спутника Azerspace-1 в Африке.