Важная новость для пользователей Apple

Apple начала продавать запчасти для iPhone, чтобы клиенты компании могли самостоятельно ремонтировать свои смартфоны. Программа получила название "Самостоятельный ремонт". Об этом со ссылкой на компанию сообщило издание 9To5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пока новый сервис запущен только в США и распространяется на ограниченное число моделей смартфонов: iPhone 12, iPhone 13 и iPhone SE третьего поколения. Американские пользователи этих устройств могут заказать на сайте Apple более 200 различных деталей и инструментов.

Цены на запчасти почти такие же, как в авторизованных сервисных центрах. Например, аккумулятор для iPhone 13 Pro обойдется в $71, что на $2 дороже, чем в центре. Дисплей для iPhone 13 стоит $269, что наоборот дешевле на $10, чем поход к мастеру.

Что касается необходимых для ремонта инструментов, то они будут сдаваться в аренду за $49 в неделю. Аренда обусловлена тем, что, помимо отверток, в набор входит, например, дорогой пресс для фиксации дисплеев. К тому же они редко будут использоваться регулярно.

Apple уже заявила, что до конца года сервис самостоятельного обслуживания появится и в Европе. Кроме того, в 2022 году компания планирует начать продавать запчасти для ремонта новых MacBook с фирменными процессорами.