Microsoft показала красочный диспетчер задач для Windows 11

Компания Microsoft продолжает совершенствовать свою самую новую операционную систему Windows 11. Большое обновление с множеством крупных и мелких улучшений станет доступно для Windows 11 в рамках обновления Sun Valley 2 (версия 22H2). По мере приближения момента релиза, Microsoft начала намекать на то, что могут увидеть пользователи осенью, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Так, во время веб-трансляции для участников программы Windows Insider, компания показала новый "красочный" дизайн диспетчера задач Windows 11. Новый диспетчер задач поддерживает цветовые акценты системы.

В настоящее время Windows позволяет настраивать внешний вид операционной системы с помощью цветовых акцентов для многих элементов, таких как меню "Пуск", панель задач, заголовков окон и так далее. Однако, если выбрать цвет акцентов для системы, то можно заметить, что он не применяется к таким элементам, как диспетчер задач. Судя по всему, эта несправедливость будет исправлена с релизом большого обновления Windows 11 осенью.