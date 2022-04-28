Microsoft показала красочный диспетчер задач для Windows 11
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Компания Microsoft продолжает совершенствовать свою самую новую операционную систему Windows 11. Большое обновление с множеством крупных и мелких улучшений станет доступно для Windows 11 в рамках обновления Sun Valley 2 (версия 22H2). По мере приближения момента релиза, Microsoft начала намекать на то, что могут увидеть пользователи осенью, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Microsoft показала красочный диспетчер задач для Windows 11

Так, во время веб-трансляции для участников программы Windows Insider, компания показала новый "красочный" дизайн диспетчера задач Windows 11. Новый диспетчер задач поддерживает цветовые акценты системы. 

Microsoft показала красочный диспетчер задач для Windows 11

В настоящее время Windows позволяет настраивать внешний вид операционной системы с помощью цветовых акцентов для многих элементов, таких как меню "Пуск", панель задач, заголовков окон и так далее. Однако, если выбрать цвет акцентов для системы, то можно заметить, что он не применяется к таким элементам, как диспетчер задач. Судя по всему, эта несправедливость будет исправлена с релизом большого обновления Windows 11 осенью.