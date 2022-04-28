Корабль Crew Dragon-4 состыковался с МКС

Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon-4 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту, выведенный накануне на орбиту, успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщило NASA.

Стыковка была осуществлена в автоматическом режиме в среду в 19:37 по времени Восточного побережья США (в четверг 03:37 GMT+4).

Запуск корабля c помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен в среду 03:52 по времени Восточного побережья США (11:52) со стартового комплекса 39А Комического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

В состав экипажа миссии, которая рассчитана на шесть месяцев, входят астронавты NASA Челл Линдгрен (командир экипажа), Роберт Хайнс (пилот), Джессика Уоткинс (бортинженер), астронавт Европейского космического агентства (ESA) итальянка Саманта Кристофоретти.

Запуск пилотируемого Crew Dragon-4 осуществлен в рамках коммерческой пилотируемой программы NASA и контракта с компанией SpaceX, которая является разработчиком корабля и носителя.

Экипаж Crew Dragon-4 сменит сменят на МКС четырех членов команды, которые находятся там с ноября прошлого года: астронавтов NASA Раджу Чари, Тома Маршберн, Кайлу Бэррон и астронавта Европейского космического агентства (ESA) немца Маттиаса Маурер.

Это уже четвертый регулярный пилотируемый полет к МКС нового американского пилотируемого корабля многоразового использования, разработанного компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с NASA. Первый тестовый полет в беспилотном режиме корабль совершил 2 марта 2019 года. В рамках испытания он состыковался со станцией, а затем успешно вернулся на Землю. Первый испытательный запуск с экипажем состоялся 30 мая 2020 года, первый регулярный - в ноябре 2020 года.