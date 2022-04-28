Как уберечь iPhone от взрыва

Служба поддержки Apple дала рекомендации по безопасному использованию iPhone, сообщает портал The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалистов компании, владельцам смартфонов от Apple следует избегать прямых солнечных лучей, которые ведут к перегреву устройства и могут спровоцировать возгорание гаджета.

Кроме того, пользователей призвали аккуратнее обращаться с аккумулятором - в случае сильного удара батарея может загореться.

Apple также призвала пользователей не менять аккумулятор в домашних условиях. Неаккуратная замена может привести к взрыву устройства.

"Чтобы избежать повреждений батареи, которые могут привести к пожарам и травмам, следует обратиться к специалистам сервисного центра", - говорится в рекомендациях Apple.

Специалисты также отметили, что лучше избегать близкого физического контакта с iPhone из-за радиочастотного воздействия. Например, во время беседы по телефону следует использовать наушники или функцию громкой связи.