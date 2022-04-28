На рынке Азербайджана интернет-услуги предоставляют десятки компаний

На сегодняшний день на рынке Азербайджана действуют порядка 60 компаний, предоставляющих интернет-услуги.

Об этом сказал в четверг министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе конференции на тему "Цифровое предпринимательство и перспективные возможности", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, помимо обеспечения населения интернетом, провайдеры также сфокусированы на проектах, приносящих дополнительную прибыль.

"Как вы знаете, до конца 2024 года планируется обеспечить всю территорию Азербайджана интернетом. В тех регионах, где покупательная способность ниже, тарифы на интернет будут ниже, а убытки будут покрываться за счет средств ООО Aztelekom и Baktelecom. Для поддержания баланса капитала компаний будут предусмотрены государственные субсидии", - сказал Набиев.