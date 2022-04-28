Американские ученые создали «говорящие» стены

Ученые из Массачусетского университета создали колонку толщиной с лист бумажных обоев, о разработке сообщается на официальном сайте вуза, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По заверениям разработчиков, устройство можно выпускать в легких рулонах. Это позволит превратить любую поверхность в звуковые колонки.

Динамик воспроизводит трехмерный звук с минимальными искажениями и потребляет меньше энергии, чем обычные колонки.

Ученые предполагают, что гаджет будет востребован при организации иммерсивных развлечений, например, в кинотеатрах и клубах. Также такие обои могут быть использованы для обеспечения активного шумоподавления, например, в самолетах. Кроме того, такие динамики могут в будущем использоваться в гаджетах для экономии места.