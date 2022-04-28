Microsoft обвинили в лицемерии из-за Windows 11

Инженеры Microsoft используют новую операционную систему Windows на устаревших компьютерах. На это обратили внимание пользователи Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

26 апреля специалисты Microsoft запустили трансляцию Windows Insider, на которой показали обновление операционной системы. Во время демонстрации экрана компьютера одного из разработчиков энтузиасты заметили страницу с техническими характеристиками ПК. Согласно видео, инженеры Microsoft использует устройство на базе Intel Core i7-7660U, который не входит в список официально поддерживаемых Windows 11 процессоров.

"Обнаружено использование неподдерживаемого процессора в Windows 11", - написал пользователь под ником AathifMahir. Некоторые посетители площадки обвинили компанию в лицемерии, так как Microsoft официально препятствует установке новой ОС на старом оборудовании, тем самым мешая пользователям получать обновления. "Шутки в сторону, этот момент доказывает, что они тоже думают, что их требования к процессору - чушь собачья", - заявил блогер под ником Chris123NT.

Операционная система Windows 11 официально не поддерживает чипы AMD Ryzen 2000 и 3000G, а также процессоры Intel восьмого поколения. Кроме того, ОС требует наличия защищенного модуля Trusted Platform Module.