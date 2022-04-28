Apple начала продавать запчасти для iPhone

Apple запустила программу Self Service Repair для самостоятельного ремонта техники бренда. Об том сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В рамках программы клиенты Apple смогут приобрести компоненты для смартфонов и скачать инструкции для ремонта. Интернет-магазин запчастей с рекомендациями для ремонта доступен на сайте проекта. На момент запуска программы доступны запчасти и инструкции для ремонта смартфонов iPhone 12, iPhone 13 и iPhone SE третьего поколения. Self Service Repair открыта для пользователей из США, до конца года начать покупать запасные части смогут жители Европы.

"Каждая оригинальная деталь Apple разработана и спроектирована для каждого продукта и проходит тщательное тестирование для обеспечения высочайшего качества, безопасности и надежности", - отметили представители компании.

В Apple уточнили, что доступные запчасти не отличаются от тех, которые поставляют в авторизованные сервисные центры. Представители компании отметили, что в настоящий момент в магазине доступны более 200 позиций. Так, стоимость комплекта для замены аккумулятора для iPhone 12 составляет 71 доллар, дисплея для iPhone 13 Pro Max - 312 долларов.

Энтузиасты из проекта iFixit обратили внимание, что Apple ввела ограничение на покупку запчастей - видимо, чтобы в рамках борьбы с перепродажей. Для покупки деталей необходимо ввести серийный номер устройства или IMEI. Конкретная деталь может быть установлена только на тот iPhone, IMEI которого был указан при оформлении заказа.