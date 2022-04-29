Сколько млрд. заработал Twitter за минувший квартал?

Выручка американской компании Twitter, владеющей одноименным сервисом микроблогов, в минувшем квартале превысила $1,2 млрд.

Об этом говорится в опубликованной финансовой отчетности компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За трехмесячный период, завершившийся 31 марта, выручка Twitter выросла на 16% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. Прибыль компании за первые три месяца текущего года составила $513,2 млн. Как подчеркивает телекомпания CNBC, финансовые показатели компании не оправдали ожиданий экспертов, которые прогнозировали Twitter выручку в размере не менее $1,23 млрд.

В документе подчеркивается, что на фоне покупки компании предпринимателем Илоном Маском Twitter не публикует собственный прогноз финансовых показателей на следующий квартал. "После того, как сделка по покупке будет закрыта, Twitter станет частной компанией", - подтверждается в отчете. Как поясняет CNBC, не исключено, что Twitter публикует квартальную отчетность в последний раз.