https://news.day.az/hitech/1457622.html Работу WhatsApp восстановили после крупного сбоя
Работу WhatsApp восстановили после крупного сбоя
Неполадки в работе сервиса обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи WhatsApp, принадлежащего американской корпорации Meta, устранены после крупного сбоя, происшедшего в пятницу.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом разработчики сообщили на странице мессенджера в Twitter.
"Мы вернулись. Хорошей переписки!" - говорится в сообщении.
По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, ранее в некоторых странах наблюдались сбои в работе WhatsApp. Пользователи жаловались на проблемы при отправке сообщений, при подключении к серверу, а также на неполадки в работе приложения и сайта.
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