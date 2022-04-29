Apple заработала почти 100 млрд.

Выручка американской компании Apple по итогам минувшего квартала выросла на 9% по сравнению с прошлогодним показателем.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует отчетность компании, опубликованная на ее сайте.

В течение трехмесячного отчетного периода, завершившегося 26 марта, выручка Apple составила $97,278 млрд. За аналогичный период 2021 года этот показатель приближался к $90 млрд. Чистая прибыль компании по итогам минувшего квартала составила $25,01 млрд по сравнению с $23,63 млрд за аналогичный период прошлого года. По данным телекомпании CNBC, финансовые показатели компании превзошли ожидания экспертов, которые прогнозировали выручку не более $93,9 млрд.

Главным продуктом компании остается iPhone, продажа этих смартфонов по всему миру принесла Apple $50,5 млрд за минувший квартал. Выручка от продажи услуг составила $19,8 млрд, продажи компьютеров и ноутбуков принесли компании $10,4 млрд.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире.