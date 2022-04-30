Google даст возможность удалить больше личных данных из своего поисковика, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Теперь у Google можно потребовать удалить из поисковой выдачи адрес проживания, номера телефонов и попавшие в сеть пароли. Кроме этого, в обновленном перечне значится вся контактная информация, номера счетов и кредитных карт, фото и сканы паспортов, официальные документы и медицинские карты.

Чтобы эту информацию удалили, необходимо отправить запрос в Google и указать нужные URL-адреса. В компании рассмотрят заявление и примут решение.

Если информация по запросу подтвердится, и для пользователя существуют явные или скрытые угрозы, все указанные данные будут скрыты из поисковой выдачи. Исключением являются сведения, представляющие публичный интерес или опубликованные официальными источниками. То есть выдачу новостей и государственных документов скрыть не получится.