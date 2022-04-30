Илон Маск хочет сделать Twitter похожим на Telegram

Нынешний гендиректор Twitter Илон Маск высказался о намерении защитить переписку пользователей соцсети сквозным шифрованием. Об этом Маск написал в своем Twitter-аккаунте ночью 28 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Личные сообщения в Twitter должны защищаться сквозным шифрованием, как в Signal. Так, чтобы никто не мог взламывать и отслеживать ваши переписки", - написал миллиардер.

Хотя Маск упомянул именно Signal, одним из первых мессенджеров, который внедрил и популяризовал функцию сквозного шифрования (метод передачи данных при котором информация распознается только устройством отправителя и получателя), был и остается Telegram. Тогда как Signal запустился в 2014 году, релиз Telegram состоялся годом ранее. При этом в мессенджере Павла Дурова уже на старте была реализована функция шифрования.

Стоит также отметить, что защита переписки пользователей - это не первая инициатива Маска, которую он озвучил после своего прихода к управлению Twitter. До этого миллиардер высказался о намерении раскрыть исходный год рекомендательных систем соцсети, чтобы повысить к ней уровень доверия.