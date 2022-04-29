Во всем мире упали продажи компьютеров и ноутбуков

Мировые поставки компьютеров и ноутбуков в первом квартале 2022 года сократились на 4,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом со ссылкой на аналитическое агентство Counterpoint сообщило издание ZDnet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Единственными компаниями, у которых в начале 2022 года случился рост продаж, стали Apple и Dell. Поставки первой компании выросли на 8% и достигли 7,1 млн устройств. У второй же рост ограничился 1% и остановился на отметке 18,3 млн юнитов. У других компаний из четверки лидеров - HP и Lenovo - поставки упали на 16% и 9,5% соответственно.

В целом же, по данным Counterpoint, мировой рынок компьютеров в первом квартале 2022 года сократился на 4,3% и составил 78,7 млн устройств.

Аналитики называют снижение рынка ожидаемым и естественным. В прошлые два года из-за пандемии во всем мире наблюдался ажиотажный спрос на технику из-за чего показатели били все рекорды и рынок сильно насытился продукцией. Сейчас же наблюдается выравнивание спроса и следовательно откат пиковых показателей.

К тому же, даже несмотря на то, что в этом году наблюдается спад в отношении прошлого, текущие показатели все равно остаются лучше, чем были несколько лет назад, до пандемии.