Три настройки iPhone, которые нужно включить на случай его кражи
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На случай кражи iPhone пользователю следует изменить три настройки. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал The Sun.

Во-первых, следует ограничить доступ к Центру управления при заблокированном экране. Он дает доступ к важным настройкам устройства, и, чтобы вор не смог ими воспользоваться, функцию нужно отключить.

Для этого нужно перейти в настройки в раздел "Touch ID и пароль". Затем нужно прокутить меню вниз до пункта "Разрешить доступ при блокировке" и выключить переключатель рядом с Центром управления.

Во-вторых, нужно включить очистку данных после 10 неудачных попыток ввода пароля. Перед этим нужно сохранить всю информацию в iCloud, после чего перейти в настройки "Touch ID и пароль", прокрутить до раздела "Удалить данные" и активировать тумблер напротив.

В-третьих, необходимо включить функцию "Найти iPhone". Она позволяет отслеживать и удаленно блокировать или стирать информацию с iPhone, если он был украден или потерян.

Для этого нужно перейти в раздел настроек "iCloud", разрешить облаку доступ к геоданным смартфона, затем прокрутить меню вниз до раздела "Найти мой iPhone" и переключить ползунок.