Создано новое средство хранения данных

Ювелирная компания Adamant Namiki Precision Jewellery совместно с японскими учеными изобрели бесконечный накопитель. Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальной странице проекта.

На круглую пластину диаметром около пяти см можно записать до 25 экзабайт данных. Это равно одному млрд Blu-Ray-дисков, объемом по 25 ГБ каждый (более 26 млрд ГБ).

Такой эффект достигается за счет свойств материала, из которого сделан накопитель. В его основе лежат миниатюрные алмазно-сапфировые пластины. Алмаз можно использовать для записи и хранения большого объема данных, для этого производится постепенное наращивание алмазных кристаллов поверх сапфировой подложки.

Ученые уверены, что для пользователя будет достаточно одного такого накопителя на всю жизнь. Устройство в будущем также будет использоваться в тандеме с суперкомпьютерами, так как на него можно записать данные в виде кубитов.

Пока разработка находится в зачаточном состоянии, и ученые планируют продолжить работу над накопителем.