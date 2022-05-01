Эксперт рассказал о скрытых возможностях смартфонов

Доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, что многие смартфоны умеют делать то, о чем вы и не подозревали, речь идет о небольших, но неожиданных функциях, которые в ряде случаев весьма полезны. Об этом сообщает агентство "Прайм", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одна из таких - работа смартфонов на операционной системе Android в безопасном режиме.

"Он полезен в случае, если телефон "завис" или оказался заражен вирусом. Когда телефон загружается в этом режиме, на нем автоматически прекращают работу все сторонние приложения. Так вы сможете почистить систему и удалить все ненужные программы, которые мешают корректной работе смартфона", - рассказал Кашкин.

Он подчеркнул, что для включения режима следует выключить телефон как обычно, но когда на экране возникнет кнопка выключения, нажмите на нее и подтвердите перезагрузку в безопасном режиме. Есть хитрости, помогающие быстро переключиться между двумя приложениями и комбинации секретных кодов, с помощью которых можно узнать об устройстве много нового.