SpaceX запустила ракету с партией спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с новой партией спутников Starlink - на низкую околоземную орбиту должны быть выведены 53 микроспутника, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Старт с космодрома на мысе Канаверал во Флориде состоялся в 17.27 по местному времени (00.27 мск).

Первая ступень ракеты ранее использовалась при пяти запусках. Сотрудники SpaceX намерены вновь вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю.

Эта ракета-носитель запущена в рамках своей шестой миссии после дебютного полета в ноябре 2020 года с навигационным спутником GPS и еще одного запуска GPS в июне прошлого года.

SpaceX на сегодняшний день запустила 2441 спутник Starlink, включая космические аппараты, которые были выведены из эксплуатации или потерпели неудачу.