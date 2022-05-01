Tesla отзовет тысячи автомобилей

Американский производитель электромобилей Tesla отзывает около 48 000 машин Model 3 Performance в США из-за неисправности спидометров. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Компания заявила, что автомобили могут не отображать спидометр в гоночном режиме, что создает риск аварии. Tesla выполнит обновление программного обеспечения для решения этой проблемы.

Отзыв распространяется на автомобили, проданные с 2018 по 2022 год. Обновление прошивки, выпущенное в декабре, случайно удалило спидометр из пользовательского интерфейса, сообщает компания.