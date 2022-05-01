Ученые разработали проект робота для добычи воды на Луне

Ученые Курчатовского института разработали проект робота, способного добывать воду из грунта Луны, говорится в данных Роспатента, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам разработчиков, техника сможет добывать воду из грунта Луны, что позволит в перспективе обеспечивать водой будущую лунную станцию и заправку ракетных двигателей. Как уточнили исследователи, в современных луноходах нет функции добычи воды из реголита, замерзших кусков льда и других видов лунного грунта.

Масса лунохода составит 1,4 тонны, длина - до четырех метров, а ширина - до двух метров, отметили российские ученые. Он будет обладать системой управления.

В технику встроят теплоизолированную емкость для сбора воды и контейнер для ее испарения из грунта. Кроме того, у лунохода будут фреза, а также концентратор солнечных лучей и солнечная батарея.