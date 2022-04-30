В Азербайджане разрабатывают нацстратегию в сфере информации и кибербезопасности

Национальная стратегия Азербайджана в области кибербезопасности и информации разрабатывается рядом ведомств и организаций, в число которых входят министерство цифрового развития и транспорта, Государственная служба по электронной защите, Служба государственной безопасности и ряд других структур.

Об этом сказал Trend советник министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Байрамов, передает Day.Az.

По его словам, в этот документ будут включены все вопросы, касающиеся кибербезопасности.

"Принятие этого документа очень важно с точки зрения повышения рейтинга Азербайджана в области кибербезопасности. Здесь есть целый ряд критериев, которые используют международные структуры для оценки устойчивости к кибератакам той или иной страны. Одним из элементов этого рейтинга является наличие национальной стратегии по кибербезопасности. Хочу отметить, что документ сейчас находится на стадии рассмотрения соответствующими органами. Его принятие также очень важно для определения долгосрочной стратегии государства", - сказал Байрамов.

Кроме того, по словам советника министра, этот документ позволит правильно преподнести позицию Азербайджана за рубежом и на международных платформах в качестве страны, отношение которой к кибербезопасности абсолютно четкое и направлено на повышение своего рейтинга.

"Отмечу, что в 2020 году Азербайджан в рейтинге по кибербезопасности поднялся на 15 позиций. Но каждые два года рейтинг пересматривается, и здесь важно, чтобы эта стратегия была принята для достижения еще лучших показателей", - добавил Байрамов.

Напомним, что принимаемые различными структурами Азербайджана меры по предотвращению киберугроз и угроз, связанных с информационной безопасностью, позволили укрепить позиции страны в мировом рейтинге Global Cybersecurity Index. В 2020 году Азербайджан поднялся в нем на 15 позиций и занял 40-е место среди 194 стран.

В рейтинге Азербайджан опередил такие страны, как Швейцария (42), Тунис (45), Ирландия (46), Иран (54), Грузия (55), Исландия (58), Румыния (62), Словения (67), Чехия (68) и Украина (78).