Семь простых правил для безопасного использования общественного Wi-Fi

В наши дни бесплатные публичные сети Wi-Fi можно встретить практически везде. Как правило, чтобы использовать сеть, вам не нужно иметь свой пароль. На практике это очень удобно, но, к сожалению, такая ситуация на руку злоумышленникам, передает Day.Az.

Дело в том, что бесплатные сети Wi-Fi становятся все более распространенными, злоумышленники также следят за этой тенденцией. Отличить фальшивую сеть от официальной бывает очень сложно, поэтому лучше подключаться к интернету только дома или через мобильный интернет. Это конечно же самый безопасный способ, хотя и не совсем удобный или практичный во всех ситуациях и обстоятельствах. Очень часто нужно иметь под рукой интернет, чтобы быть все время на связи.

При использовании интернета передается много ценной информации - платежные данные, логины и пароли от всевозможных сервисов, документы и переписку. Если она попадет в руки преступника, он сможет перевести все ваши банковские накопления на свой счет, украсть пользовательские аккаунты и распространять через них спам или выпрашивать у ваших знакомых деньги. Добравшись до личной переписки, он способен шантажировать. А если подключиться к небезопасной сети с рабочего устройства, то коммерческая информация работодателя также может оказаться в чужих руках. В отдельных случаях преступники могут даже незаметно заразить устройство зловредом, который останется в нем и после отключения от опасного Wi-Fi.

"Лаборатория Касперского" делится 7 простыми правилами, которые помогут вам избежать эти неприятности:

1. Не доверяйте общественным Wi-Fi-сетям

Помните, что не требующие пароля Wi-Fi-сети подходят лишь для вылазок в Интернет, не связанных с важной информацией: данные, которые вы передаете и получаете через них, может подсмотреть любой, кто получит доступ к той же сети, - это может быть один из десятка незнакомцев с телефоном в том же аэропорту или поезде.

2. Проверяйте названия точек доступа

Некоторые злоумышленники идут дальше: вместо того, чтобы подключаться к существующим публичным Wi-Fi-сетям, создают собственные и заманивают жертв в них. Поскольку данные с ваших устройств идут в Интернет через роутер, его владелец, если он не обременен этикой, может легко перехватить их. А чтобы в расставленную преступником сеть кто-то попался, он может назвать точку доступа созвучно с Wi-Fi вашего бизнес-центра или любимого кафе. Внимательно изучайте список доступных точек доступа, сравнивайте их названия с табличками, не подключайтесь к первой попавшейся, которая показалась вам знакомой.

3. Откажитесь от автоматического подключения к сетям

Отключайте Wi-Fi, когда им не пользуетесь - заодно и батарею сбережете. Запретите автоматическое подключение к сетям (обычно это можно сделать в настройках Wi-Fi). Удаляйте ("забывайте") общественные сети Wi-Fi из списка подключений сразу, как закончите ими пользоваться.

4. Не используйте недоверенный Wi-Fi для работы с сервисами, требующими аутентификации

В идеале заходить в любые аккаунты, где хранятся важные данные (особенно касающиеся финансов), следует исключительно в защищенной среде домашнего или корпоративного Интернета. Но если обстоятельства вынуждают срочно проверить баланс карты или залогиниться на госуслугах, то делайте это через мобильную связь. Даже если дорого и в роуминге - утечка конфиденциальной информации через сомнительную Wi-Fi-точку обойдется вам гораздо дороже.

5. Заранее установите на устройство приложение для защиты канала связи

Надежный способ обезопасить свои устройства при работе в публичных Wi-Fi-сетях - заранее установить на них надежную защиту. Существуют приложения для защиты соединения, которые шифруют ваш запрос перед отправкой на роутер, так что его владельцы и другие посетители сети не смогут узнать, что и куда вы отправляете (эта технология называется виртуальной частной сетью, VPN). Таким образом даже прогулка по открытым сетям станет безопасна для ваших данных.

6. Используйте защитные приложения от компаний с хорошей репутацией, которым можно доверить ваши данные

При выборе решения для защищенного соединения убедитесь, что готовы довериться его разработчикам. Выбирайте компании с хорошей репутацией, которые не станут собирать ваши данные и продавать их третьим лицам.

7. Настройте защиту соединения, чтобы она автоматически включалась в любой публичной сети

Защищенное соединение можно активировать вручную перед открытием важных приложений, но лучше не надеяться только на память. Настройте автоматический запуск при подключении к любой публичной сети (если такая функция есть в приложении).