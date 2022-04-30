Раскрыты цены на смартфоны линейки iPhone 14

В сети были опубликованы новые изображения и цены смартфонов будущей линейки iPhone 14, об этом сообщает портал MacDrivers.

По слухам, серия будет состоять из четырех моделей: 6,1-дюймового iPhone 14, 6,7-дюймового iPhone 14 Max, 6,1-дюймового iPhone 14 Pro и 6,7-дюймового iPhone 14 Pro Max.

У Pro-моделей будет сильнее выступать задний блок камер из-за нового 48-мегапиксельного объектива. Кроме того, вместо челки на экране у этих смартфонов будут два выреза под датчики и фронтальную камеру, похожие на букву i. Также известно, что у iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут более узкие рамки вокруг дисплея.

Цена на новую серию будет выше, чем на модельный ряд iPhone 13. В линейке iPhone 13 стартовые цены на четыре модели составляли $700, $800, $1000 и $1100.

Базовая модель iPhone 14 должна стоить $800, за iPhone 14 Max будут просить от $900, а iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут стоить $1100 и $1200 соответственно.