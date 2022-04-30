В Intel назвали сроки окончания кризиса полупроводников

Глава компании-разработчика элементной компьютерной базы Intel Патрик Гелсингер заявил, что мировой дефицит полупроводников сохранится до 2024 года. Об этом пишет новостной портал The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Патрик Гелсингер заявил, что теперь компания обладает не только необходимыми производственными мощностями для удовлетворения потребностей рынка с запасом, но и достаточно привлекательными продуктами, чтобы вернуть себе утраченные позиции в 2024 году.

По данным компании, сейчас из-за снижения спроса в потребительском сегменте ПК на складах партнеров Intel появились излишки процессоров, но во втором полугодии спрос начнет расти. Поэтому в Intel планирует наращивать выпуск высокопроизводительных чипов, и сокращать производство решений начального уровня.