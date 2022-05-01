Власти Индии изъяли $725 млн у Xiaomi из-за незаконных переводов за рубеж

Власти Индии изъяли со счетов китайского производителя техники Xiaomi $725 млн после того, как во время расследования стало известно, что эта компания незаконно переводила деньги трем зарубежным организациям под видом роялти. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Индии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В управлении заявили, что сумма незаконных переводов составила свыше $700 млн. Одним из получателей средств являлось одно из предприятий группы компаний Xiaomi. Другие две организации зарегистрированы в США. Переводы им также осуществлялись "в пользу предприятий группы Xiaomi", указали в управлении.

"Эти огромные суммы под видом роялти переводились по указке их китайских материнских предприятий", - сказано в заявлении.

В свою очередь, в Xiaomi заверили, что компания соблюдает индийское законодательство. Согласно заявлению компании, платежи являются "законными и честными", переведенные средства - оплата за "технологии с приобретенной лицензией и IP-адреса".

"Мы планируем тесно сотрудничать с правительственными органами, чтобы избежать какого-либо недопонимания", - добавили в организации.