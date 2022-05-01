В России подешевели iPhone. Ретейлеры за последние две недели снизили цены на смартфоны до 30 процентов, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Представители таких компаний, как "М.Видео-Эльдорадо", re:Store, "Связной", рассказали об этом изданию. В пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо" объяснили, что решение было принято, поскольку спрос стабилизировался, появилась возможность вернуть скидки и привлечь внимание покупателей. Сообщается также, что дешевле стали и смартфоны других брендов. "Цены на рынке действительно снижаются, и это обусловлено в том числе укреплением рубля. На самые массовые модели, например iPhone 11, цены уже сопоставимы с февральскими", - подтвердил вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин.

По данным онлайн-ретейлера Wildberries, цены на некоторые смартфоны iPhone в апреле снизились до 31 процента из-за укрепления курса рубля. На отдельные модели Xiaomi снижение достигло 31 процента, а на некоторые модели Samsung - 15 процентов.