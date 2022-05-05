Blizzard представила мобильную стратегию по миру Warcraft

Blizzard Entertaiment анонсировала мобильную стратегию Warcraft Arclight Rumble - игра выйдет на платформах iOS и Android, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В мобильной игре игроки должны коллекционировать миниатюры - всего их будет 65 - и отправлять их в "хаотичные сражения".

Миниатюры созданы на основе персонажей вселенной Warcraft - из них можно формировать армии, использующие различные тактики и отправлять в бой против NPC или реальных противников, - то есть игра также будет поддерживать PVP-режим.

Дата выхода игры пока не названа, но уже сейчас можно записаться на бета-тест.

Это не первый случай, когда крупная франшиза добирается до мобильных платформ - Call of Duty и Fortnite уже запустили свои карманные игры, а также ожидается появление мобильной Diablo Immortal и Valorant. Кроме того, Blizzard в 2015 году уже выпускала на Android и iOS карточную игру по вселенной Warcraft - Hearthstone.