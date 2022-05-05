В Европе создали "умные" болты для контроля состояния конструкций

В Германии, в институте Fraunhofer, создали "умные" болты, предназначенные для контроля состояния конструкций, передает Day.Az со ссылкой на "Смотрим".

Болты Smart Screw Connection контролируют плотность соединения деталей, и в случае ослабления крепления сразу же передают сигнал по интернету. Для этого изделия оснащены датчиками контроля прилегания деталей. В случае тревоги сигнал передается по беспородной связи.

Отмечается, что "умные" болты могут быть использованы для контроля состояния мостов, ветряных электростанций и других объектов инфраструктуры.