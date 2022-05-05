Смартфоны научились самостоятельно менять украденные пароли

В браузере Chrome для смартфонов на операционной системе Android появилась функция автоматической смены украденных паролей на новые. Об этом сообщает 9to5Google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что возможность реализована через виртуального помощника Google Ассистент. По словам разработчиков, система научилась самостоятельно проверять, попал ли пароль в какую-либо из утечек, в связи с чем его необходимо срочно заменить.

Если пароль, с которым пользователь вошел в систему, найден в одной из утечек, Google Ассистент предложит изменить пароль автоматически. Владельцу смартфона останется лишь подтвердить процесс смены.

В компании отметили, что Google Ассистент перенаправит пользователя на страницу смены пароля и сформирует собственную комбинацию. Однако перед подтверждением владелец гаджета может внести правки и при желании изменить предложенный пароль.