YouTube планирует внедрить покупки в реальном времени

Руководители YouTube делают "большую ставку" на онлайн-покупки и другие коммерческие интеграции с создателями, поскольку в последние месяцы платформа потокового видео демонстрирует более медленный рост доходов от рекламы. Об этом пишет The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вице-президент YouTube по Америке Тара Уолперт Леви рассказала: "Тысячи создателей уже экспериментируют с гораздо более регулярными покупками через VOD, так что следите за новостями. Для нас это большая ставка, и мы рады этому".

Уолперт Леви не раскрыла подробностей о предстоящих функциях покупок на YouTube.

YouTube также уделяет особое внимание своим предложениям по покупкам в реальном времени, которые позволяют зрителям приобретать товары в прямом эфире.