Xiaomi представит новую линейку смартфонов

Компания Xiaomi объявила, что представит Redmi Note 11T Pro в Китае уже в конце мая, сообщает портал GSMArena. Redmi пока не разглашает никаких подробностей о Note 11T Pro - по заявлениям компании известно лишь то, что смартфон получит высокую производительность, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Генеральный директор Redmi Лу Вэйбин также написал на своей странице в Weibo, что Note 11T Pro станет модернизированной версией китайского варианта Redmi Note 10 Pro на базе чипсета Dimensity 1100.

При этом в ноябре 2021 года в Индии был представлен смартфон Redmi Note 11T, который является клоном китайской версией Note 11. Однако, судя по сообщению главы бренда, Note 11T Pro - это представитель совершенно новой серии линейки Note. Возможно, в компании решили отложить использование нейминга Note 12, чтобы не запутать покупателей.