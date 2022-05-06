Новая уязвимость угрожает всем устройствам Android

Американская компания Google выпустила обновление безопасности для операционной системы Android. Об этом сообщается в блоге компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты исправили уязвимость ядра операционной системы Linux, на которой построена Android. Ей подвержены все устройства, работающие на Android.

Обнаруженная в январе 2022 года уязвимость представляет собой ошибку повышения привилегий в ядре Linux, которую злоумышленники могут использовать через локальный доступ.

По словам специалистов, злоумышленники могут использовать ее для выполнения привилегированных команд и взлома смартфона.

Компания подчеркнула, что выпущенные исправления не распространяются на Android 9 и более старые версии ОС, в связи с этим компания рекомендует пользователям старых версий операционной системы обновить ее до более новой версии.