Apple выпустила дизайнерские наушники Beats по цене AirPods

Apple выпустила наушники Powerbeats Pro Special Edition, созданные в коллаборации с лондонским дизайнером за $250, сообщает портал MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Наушники были сделаны в партнерстве и вдохновлены дизайном англо-иранского дизайнера Парии Фарзане. Вместе с эксклюзивной расцветкой наушники поставляются в уникальной коробке и со специальными наклейками.

Наушники Powerbeats Pro Special Edition, как и обычные PowerBeats Pro, стоят $250 долларов - за такую же стоимость Apple предлагает стандартные AirPods Pro в США.

В 2014 году Apple купила Beats Music и Beats Electronics, созданные рэпером Dr.Dre, за $3 млрд.