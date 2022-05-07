В WhatsApp добавили новую функцию

Разработчики WhatsApp продолжают добавлять новые функции и возможности в свое детище, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Так, например, стало известно, что лимит размера файлов внутри платформы был увеличен в 20 раз - со 100 МБ до 2 ГБ.

Представители компании заявили, что такой шаг должен сделать общение между пользователями более доступным. При этом файлы таких размеров будут передаваться внутри переписок, защищенных сквозным шифрованием.

Напомним, что свежее обновление также принесло в мессенджер реакции на сообщения с помощью эмодзи. На данный момент на выбор доступны шесть различных смайликов.

Более ранние слухи инсайдеров говорили о схожей функции - реакции на статусы. Правда, они должны будут предоставить доступ к уже восьми эмодзи на выбор.