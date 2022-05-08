Японский производитель игрушек Takara Tomy отправит на Луну крошечный луноход

Японский производитель игрушек Takara Tomy разработал мини-луноход, который отправят на Луну, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Робот под названием Sora-Q был разработан Takara Tomy в сотрудничестве с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), его отправят для фотографирования лунной поверхности. Sora-Q, конечно, не будет снабжен всеми теми продвинутыми функциями, которыми обладают луноходы последних лет, запускаемые рядом стран, включая VIPER NASA и китайский марсоход "Юйту-2", поскольку он будет весить всего 255 г.

Sora-Q изготовлен из особого сплава алюминия и пластика, специально разработанного для того, чтобы выдерживать суровый лунный перепад температур, он отправится на борту японского посадочного модуля Smart Lander, который JAXA запустит для исследования Луны в 2023 году.

Игрушки и раньше попадали в космос вместе с астронавтами и космонавтами, использующими их в качестве талисманов, однако на этот раз функция у Sora-Q будет посерьезнее - это первая машина, разработанная производителем игрушек, которая отправится в космос не только для развлечений.