"Яндекс" планирует избавиться от беспилотного транспорта

В ближайшем будущем IT-компания "Яндекс" может продать подразделение, которое занимается разработкой беспилотного транспорта. Об этом со ссылкой на источники в своем Telegram-канале сообщил главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По данным аналитика, сделка может состояться уже в начале лета, поскольку компания заинтересована в скорейшем получении денег, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Яндекс ищет покупателя на подразделение беспилотников. Продажа подразделения позволит решить проблему долгов на внешних рынках", - написал Муртазин.

Эксперт считает сделку маловероятной ввиду "неблагоприятной конъюнктуры рынка". Вероятнее всего, Муртазин имеет в виду настороженность международных игроков к российским продуктам, вызванную спецоперацией в Украине и последовавшими санкциями.

В то же время аналитик не исключает, что приобрести часть разработок по беспилотникам у "Яндекса" может какая-нибудь российская госкомпания. Такой сценарий Муртазин считает благоприятным.