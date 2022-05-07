Microsoft готовит новое игровое устройство для телевизоров

Microsoft планирует запустить новый сервис облачного гейминга, который позволит играть на телевизорах в игры от Xbox без самой консоли. Сообщение об этом появилось на сайте издания VentureBeat. Релиз нового продукта состоится в ближайшие 12 месяцев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным VentureBeat, для нового сервиса компания выпустит новую телеприставку размером примерно как USB-флешка. Она позволит стримить игры на телевизоры без их установки и управлять персонажами при помощи контроллера от Xbox.

В некоторых же случаях, по данным издания, и вовсе не придется докупать приставку. Например, владельцы телевизоров Samsung смогут воспользоваться игровым сервисом, просто установив специальное приложение. О партнерстве Microsoft c другими производителями бытовой техники не сообщается.

Также отмечается, что в стриминговом сервисе будут доступны все игры, которые сегодня распространяются по подписке Xbox Game Pass Ultimate. Сегодня этот каталог насчитывает несколько сотен проектов.