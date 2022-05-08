https://news.day.az/hitech/1460149.html Илон Макс предупредил о переменах в работе Twitter
Илон Макс предупредил о переменах в работе Twitter
Американский миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск предупредил, что после приобретения им компании Twitter стандарты работы и требования к сотрудникам будут повышены. Об этом говорится в посте Маска в соцсети, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Требования к профессиональной этике станут экстремальными, но куда ниже, чем я требую от себя", - заверил бизнесмен.
При этом миллиардер не уточнил, какие именно изменения ждут сотрудников.
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