Рассекречен дизайн iPad Pro 2022

В Сети были опубликованы рендеры iPad Pro 2022 с вырезом под FaceID как у iPhone, сообщает портал Notebookcheck, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Самым заметным отличием нового iPad Pro может стать "челка" - вырез в дисплее для размещения биометрического сканера FaceID и фронтальной камеры, который используется в iPhone и MacBook Pro.

Также из опубликованных снимков следует, что новинка получит увеличенный горизонтальный логотип Apple на спинке. Это может означать, что iPad Pro 2022 будет ориентироваться на использование в ландшафтном режиме.

Ожидается, что Apple представит свой флагманский iPad в ходе осенней презентации. По слухам, планшет станет одним из первых устройств компании, работающим под управлением фирменного чипа Apple M2. Актуальные 11-дюймовый и 12,9-дюймовый iPad Pro на чипе Apple M1 были представлены в мае 2021 года.